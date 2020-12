Автомобили Новият Opel Vivaro-e е избран за Международен ван на годината 2021 21 декември 2020 | 11:19 Прочетена 0 0



Новият Opel Vivaro-e е избран за - Международен ван на годината 2021 (International Van of the Year 2021 - IVOTY). Лекотоварният модел с изцяло електрическо задвижване на германския производител е отличен с престижната награда от експертно жури, съставено от 24 журналисти и издатели на специализирани в областта на лекотоварните автомобили независими медии. Предлаганият в три дължини и множество различни варианти и изпълнения на каросерията, използващият изцяло електрическо (BEV) задвижване с акумулаторни батерии Vivaro-e дава възможност на професионалистите в транспортния бизнес да се възползват пълноценно от предимствата на безкомпромисната мобилност с нулеви емисии далеч отвъд обхвата на т.нар. „последна миля” до крайната цел на доставките. Клиентите на Vivaro-e могат да избират между два размера на литиево-йонната батерия в зависимост от техните нужди и начини на приложение – вариантът с капацитет 75 кВтч е достатъчен за изминаване на автономен пробег до 330 километра, а потребителите, които не използват толкова интензивно своя лекотоварен автомобил в ежедневието, могат да се насочат към версията с акумулаторна батерия с капацитет 50 кВтч и автономен пробег дo 230 км – и в двата случая разходът на електроенергия, респ. пробегът са измерени в съответствие с изискванията на изпитателната процедура WLTP. “Ние сме много горди с избора на новия Vivaro-e за Международен ван на годината 2021“, сподели изпълнителният директор на Opel Михаел Лошелер и допълни - „бих искал да кажа едно голямо „благодаря“ на експертите от журито на IVOTY за тази награда - най-голямото отличие, за което някой в бизнеса с лекотоварни автомобили изобщо би могъл да мечтае. Vivaro-e демонстрира нови, по-високи стандарти в своя пазарен сегмент и играе водеща роля в процеса на електрификация на лекотоварната гама на марката Opel. През следващата година ние ще добавим към нея и “e”-вариантите на Combo и Movano, с което електрификацията в този сегмент ще бъде завършена изцяло още преди края на 2021 година! В момента марката Opel електрифицира с бързи темпове и останалите модели в своята гама и вече сме в състояние да предложим на нашите клиенти не по-малко от шест модела с изцяло електрическо (BEV) или с хибридно задвижване. До 2024 година ние ще разполагаме с електрифицирани версии на всички наши леки и лекотоварни автомобили.” Vivaro-e използва технологичната платформа EMP2 на Groupe PSA и предлага изключително богта гама от електронни системи за асистенция на водача – предимство, което получи високо признание от членовете на журито в конкурса IVOTY. В допълнение към head-up дисплея, Vivaro-e улеснява водача със сиетемата за поддържане на лентата за движение LKA (Lane Keep Assist), разширена функция за разпознаване на пътни знаци TSA (Traffic Sign Recognition), функция за предупреждение при умора или сънливост на водача DA (Drowsiness Alert) и предупреждение при опасност от сблъсък с автомобила отпред FCA (Forward Collision Alert) с функция за автоматично аварийно спиране AEB (Automatic Emergency Braking). Продължителността на автономния пробег е отчетена съгласно методологията на изпитателната процедура WLTP (R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1151). Действителният пробег в реални условия може да показва отклонения вследствие и в зависимост от различни фактори и по-специално от индивидуалния стил на шофиране, характеристиките на маршрута, външната температура, използването на системите за отопление, климатичната инсталация и предварително отопление или охлаждене.

