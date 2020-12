НБА Стив Неш посочи какво трябва да се подобри в играта на Бруклин 21 декември 2020 | 10:51 Прочетена 173 0



Легендарният канадец Стив Неш очаква своя дебют като старши треньор на пейката на Бруклин Нетс в сблъсъка срещу Голдън Стейт Уориърс в сряда сутрин. Наставникът на "мрежите" сподели мнението си за играта в дефанзивен план на своя отбор, като призна, че е горд от показаното от баскетболистите си, но все още има какво да се подобри. "Горд съм от начина, по който отборът ми се представя в дефанзивен план. Виждам много добри неща в тази фаза от играта, но е ясно, че имаме да извървим много дълъг път. Колко тренировки сме провели - 10, 11? Сезонът ще бъде пътешествие, така че ще трябва да продължавим да качваме нивото на защитата ни, за да се превърнем в най-добрия дефанзивен отбор, който можем да бъдем", сподели пред "New York Post" двукратният носител на приза за MVP на редовния сезон в НБА. "We're always working on our defense... I'm proud of how we looked defensively, but we still have a long way to go."



-Steve Nash on Brooklyn's defense so far — Matt Brooks (@MattBrooksNBA) December 20, 2020 Мачът между Бруклин Нетс и Голдън Стейт Уориърс открива новия сезон в Лигата, като ще започне в сряда от 2:00 часа бълг. време.

