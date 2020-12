20-годишен австралиец подобри рекорда на Океания в десетобоя

Ашли Молоуни подобри рекорда на Океания в десетобоя, след като постигна 8492 точки на състезание в Бризбън вчера. Постижението на 20-годишния австралиец е и покрит норматив за Олимпийските игри в Токио.

В първия ден на надпреварата Молоуни събра 4613 точки, като завърши с впечатляващите 45.82 секунди на 400 метра - третото най-бързо бягане на една обиколка в рамките на десетобой в историята. На втория ден той откри състезанието с 14.17 секунди на 110 м/пр, което е негов личен рекорд. Последва нов личен рекорд в мятането на диск от 49.93 метра.

Личните рекорди за 20-годишния австралиец продължиха и в овчарския скок, където преодоля 4.80 м. На копие също завърши с най-добро лично постижение от 57.77 м.

For those following the Decath yesterday and wondering why Ash finished on 4.80m in the PV.



He was forced to retire after slipping and copping the full force of the pole to his nether regions



We’ve removed the sound but you can use your imagination. #ashtag pic.twitter.com/YNnnmUQTy6