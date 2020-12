ЛеБрон за новия договор на Кузма: Следващата вечеря е за твоя сметка!

Крилото на Лос Анджелис Лейкърс Кайл Кузма постигна споразумение за нов договор със своя отбор. 25-годишният играч подписа 3-годишна сделка на обща стойност $40 милиона през вчерашния ден. Неговият съотборник в състава на шампионите - лидерът ЛеБрон Джеймс, го поздрави и се пошегува с него в свой стил.

"Куз! Поздравления, братле! Следващата вечеря е за твоя сметка, да знаеш!, категоричен е четирикратният шампион от НБА.

KUUUUUZZZZZZZZZZZ!!! Congrats bro!!! Next dinner on you for sure! Vino chronicles @kylekuzma https://t.co/anaseyjXIl