В Дженоа подготвят треньорска смяна, познато име може да поеме тима

Наставникът на Дженоа Роландо Маран може да се сбогува със своя пост в клуба, съобщават италианските медии. Причината е разочароващото представяне на "грифоните" през този сезон, като отборът заема предпоследното 19-о място в Серия "А" с актив от едва 7 точки, спечелени в 13 мача.

Според информациите клубният президент Енрико Прециози се е насочил към Давиде Балардини за негов заместник. 56-годишният специалист има цели три периода начело на тима: ноември 2010 г. - юни 2011 г., януари 2013 г. - юни 2013 г. и ноември 2017 г. - октомври 2018 г. Интересното е, че след последния престой на Балардини на "Луиджи Ферарис", в свое интервю Прециози го нарече "ужасен треньор предвид факта, че е бил уволняван 13 пъти в 14 сезона", като тогава добави, че той е подходящ само за временен наставник.

