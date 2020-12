Конте: Това постоянство е добре дошло

Наставникът на Интер Антонио Конте не скри задоволството си от серията от шест поредни шампионатни победи на "нерадзурите", която беше удължена с днешния успех с 2:1 над Специя.



Интер се събуди след почивката и записа шеста поредна победа в Калчото

"Това е нашата шеста поредна победа в Серия "А" и този тип постоянство е добре дошло, тъй като то ни позволява да останем около върха на класирането. Знаехме, че днес може да ни е трудно, защото Специя са добре организирани. Те се опитаха да затворят пространствата и да играят на контраатака с някои много бързи нападатели. Не допуснахме да го правят много, но също така ние не създадохме достатъчно положения през първата част. Все пак победата е добра, особено като се има предвид, че това беше деветият ни пореден мач през три дни. Остава ни още един двубой преди паузата. Има известна умора и няма смисъл да го отричаме, но трябва да стиснем зъби и да издържим.

| INTERVIEW



"We want to finish this cycle of matches in the best possible fashion."



Antonio #Conte's thoughts following #InterSpezia #FORZAINTER https://t.co/dmUe7Aq5Wo