Пиоли: Днес почти ни се искаше да играем без чист нападател

Наставникът на Милан Стефано Пиоли остана много доволен от играта на своя тим при победата с 2:1 като гост на Сасуоло.



Милан се върна към победите, нападател на "росонерите" с европейски рекорд (видео)

"Ранния на гол на Рафаел Леао? Нека кажем, че тренираме 4-5 ситуации за начало на мача. Искахме да влезем в двубоя добре, тъй като в последните няколко срещи не го направихме. Браво на Хакан Чалханоглу и Леао. Често повтарям на играчите, че някои мачове са с малко по-голяма стойност. Не бяхме доволни от равенствата и днешният успех е от голямо значение от психическа гледна точка. Това, че побеждаваме, ни дава голямо удоволствие.

Pioli to Sky: "Let's say we have 4-5 kick-off situations. We wanted to approach the game well, in the last few matches we had missed a little bit. Calhanoglu and Rafael Leao did well." pic.twitter.com/n00SmDZtXk — Milan Reports (@MilanReports) December 20, 2020

Pioli: "One more match and then we will be able to enjoy a year that has given us some great satisfactions from a sporting point of view. " — Milan Reports (@MilanReports) December 20, 2020

Колективът е компактен и задружен. Трудно е да се справим без толкова много отсъстващи. Всички, които бяха пуснати в игра, показаха много добра реакция. Тези, които казват, че липсата на фенове ни е помогнала да израстнем, може и да са прави, но както заяви Златан Ибрахимович , тифозите биха ни накарали да полетим. Искаме да им доставим удовлетворение.

Виждате много добре, че Тео Ернандес доста се подобрява. Той се превръща в завършен играч. Неговите пробиви правят разликата във офанзивната фаза, а в защита той става все по-дисциплиниран. Той трябва да е много доволен от това, което прави. Ернандес разполага с необходимото, за да бъде топ играч, какъвто е и сега. Имаме футболисти на топ ниво, които биха могли да играят за топ отборите в Европа. Остава ни само още един мач, след това ще можем да се насладим на годината, която ни донесе голямо удовлетворение от спортна гледна точка.

Pioli: "Today we almost wanted to play without a striker, with Diaz and Calha between the lines. The strong teams know how to adapt to the characteristics of those who take the field without losing identity." — Milan Reports (@MilanReports) December 20, 2020

Днес почти ни се искаше да играем без чист нападател с Браим Диас и Чалханоглу между линиите. Силните тимове знаят как да се адаптират към характеристиките на играчите на терена, без да губят своите идентичност и особености. Който и да пристигне, ще трябва да покаже същото желание, което имаме в момента. От тази гледна точка трудно ще намерим нови футболисти през януари", заяви Пиоли след мача.