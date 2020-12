По две титли за Унгария и Румъния на финалите на отделните уреди

Унгария и Румъния спечелиха по две титли на финалите на отделните уреди при жените на европейското първенство по спортна гимнастика, което завърши днес в турския град Мерсин. На прескок и на успоредка шампионка стана 20-годишната унгарка Жофия Ковач съответно с 14.050 точки и 13.850. На греда и земя златните медали взе Лариса Андреа Йордаче (Румъния) с 14.000 и 13.450 точки.

An excellent comeback by Larisa Iordache with at #Mersin2020! pic.twitter.com/6FUqQgcSNq