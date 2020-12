Руди Гобер подписа рекорден договор с Юта Джаз

Руди Гобер подписа дългосрочна сделка със своя отбор Юта Джаз. Френският център, който щеше да се превърне в свободен агент след края на сезон 2020/21, е постигнал споразумение с "джазмените" по нов петгодишен удължаващ договор на обща стойност $205 милиона, съобщи ESPN. Това е най-скъпата сделка в историята на НБА с участието на играч на позицията център.

"Това значи, че те вярват в мен. Те вярват в това, което градим през последните няколко години, заедно с треньор Снайдър и останалите момчета. За мен това е невероятна благословия. Мотивира ме това, че всички споделяме еднаква визия за бъдещето и целите на тази организация", сподели доволният Гобер.

"Моята цел винаги е била да спечеля титлата. Когато започнах да преговарям с моя агент, реших да не искам супермаксимален договор. Не започнахме разговорите с ръководството по този начин. За мен беше важно да покажа на отбора, че не става въпрос за пари, а за това да продължим да градим основите на нашия тим. Важното бе да осигуря стабилност както на мен, така и на моя отбор", добави френският национал.

