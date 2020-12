Рьозеланд с втора победа за сезона в СК по биатлон

Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия) записа своята втора победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон по време на масовия старт на 12.5 километра в Хахфилцен, Австрия.

Световната шампионка в дисциплината от шампионата в Антхолц в началото на 2020 година, направи само един пропуск в своите стрелби и в крайна сметка завърши на 14.0 секунди пред Тирил Екхоф (Норвегия) и 26.9 пред Доротея Вирер (Италия), които също направиха по една наказателна обиколка. В днешния първи за сезона масов старт, само една от 30-те състезателки завърши без наказателна обиколка, като това бе Янина Хетих (Германия), която обаче заради слабото си ски бягане остана едва десета.

The Mass Start World Champion wins the first mass start of the new season! Marte Olsbu Roeiseland will start in yellow!



Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon

@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon

Dorothea Wierer @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q #HOC20 pic.twitter.com/smuqybDSgc