Пинтюро спечели гигантския слалом в Алта Бадиа

Алекси Пинтюро (Франция) записа своята втора победа от началото на сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини след като триумфира в гигантския слалом в Алта Бадиа, Италия. Французинът бе най-бърз при първото преминаване на „Гран Риза“, с което си осигури преднина от 0.26 пред Филип Зубчич (Хърватин) преди второто спускане. При него хърватинът загуби много време и остана едва девети с общо изоставане от 0.93 спрямо Пинтюро. What a breathtaking race!! @AlexPinturault wins on the Gran Risa in front of an amazing #AtleMcGrath (+0.07s) and #JustinMurisier! #fisalpine @SWCAltaBadia pic.twitter.com/eqAUoNEAyr — FIS Alpine (@fisalpine) December 20, 2020 А втори днес изненадващо остана младият норвежец Атли Лий Макграт, който стартира с 29 номер в първия манш, но даде четвърто време в него, след което бе шести в класирането от второто спускане и завърши на само 0.07 зад победителя. Трети на финала бе Жустин Мюризие (Швейцария), който също бе със сравнително заден стартов номер, но направи две много силни минавания по трасето и завърши на 0.24 от първото място. Представителя на Кръстоносците записа четвърто време във втория манш, благодарение на което се изкачи с осем позиции спрямо класирането си от първия. @AlexPinturault responds to the attacks of #AtleMcGrath with an outstanding second run at @SWCAltaBadia to take the victory!! #fisalpine pic.twitter.com/aOe6dhrpPD — FIS Alpine (@fisalpine) December 20, 2020 След четири от общо десет старта в дисциплината гигантски слалом, лидер в борбата за малкия кристален глобус с актив от 290 пункта е четвъртият от днес Лукас Браатен (Норвегия), като преднината му пред Пинтюро и 50 точки. Трети с изоставане от 82 пункта е Зубчич. В битката за големия кристален глобус днешният победител си върна водачеството, като с актив от 376 точки той води с една пред Александър Аамод Килде (Норвегия), който днес завърши шести, докато трети на 36 точки от лидера на Марко Одермаат (Швейцария). Световната купа при мъжете продължава в утрешния ден, когато отново в Алта Бадиа ще се проведе първият за сезона слалом, който ще бъде и с участието на българина Алберт Попов. Стартът на първия манш е от 11:00 часа българско време, докато вторият такъв е от 14:00.

