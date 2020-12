Зимни спортове Александър Болшунов и Глеб Ретивих донесоха победа на Русия в отборния спринт в Дрезден 20 декември 2020 | 15:25 Прочетена 68 0



копирано





Двамата си разделиха по 6 поста по 650 метра и завършиха 7,8-километровата дистанция с време от 15:01.14 минути. На второ място на 0.19 секунди завърши тимът на Франция в състав Ришар Жуве и Люка Шанава, а трети на 0.58 секунди финишираха италианците Францческо де Фабиани и Федерико Пелегрино.

Вторият отбор на Франция, Швейцария и вторият отбор на Русия допълниха местата в топ 6, но и трите отбора останаха на повече от 6 секунди от Болшунов и Ретивих.



В генералното класиране за Световната купа води Болшунов с 512 точки. Втори с 296 точки е норвежецът Йоханес Клаебо, а трети с 270 точки е италианецът Федерико Пелегрино.

Пелегрино обаче е начело за Малката световна купа при спринтьорите с 235 точки. Болшунов е втори със 195 пункта, а Ретивих е трети със 167 точки.

View this post on Instagram A post shared by FIS Cross-Country World Cup (@fiscrosscountry)

В общото класиране по нации при мъжете и жените начело е Русия с 1940 точки, пред САЩ с 1171 точки и Норвегия с 902 точки. Само при мъжете руснаците отново са първи с 1008 точки, пред Италия с 500 и Франция с 489. Александър Болшунов и Глеб Ретивих донесоха победа на Русия в отборния спринт в Дрезден (Германия) от Световната купа по ски бягане.Двамата си разделиха по 6 поста по 650 метра и завършиха 7,8-километровата дистанция с време от 15:01.14 минути. На второ място на 0.19 секунди завърши тимът на Франция в състав Ришар Жуве и Люка Шанава, а трети на 0.58 секунди финишираха италианците Францческо де Фабиани и Федерико Пелегрино.Вторият отбор на Франция, Швейцария и вторият отбор на Русия допълниха местата в топ 6, но и трите отбора останаха на повече от 6 секунди от Болшунов и Ретивих.В генералното класиране за Световната купа води Болшунов с 512 точки. Втори с 296 точки е норвежецът Йоханес Клаебо, а трети с 270 точки е италианецът Федерико Пелегрино.Пелегрино обаче е начело за Малката световна купа при спринтьорите с 235 точки. Болшунов е втори със 195 пункта, а Ретивих е трети със 167 точки.В общото класиране по нации при мъжете и жените начело е Русия с 1940 точки, пред САЩ с 1171 точки и Норвегия с 902 точки. Само при мъжете руснаците отново са първи с 1008 точки, пред Италия с 500 и Франция с 489. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 68

1