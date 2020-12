НБА Голдън Стейт удари на камък с Лин 20 декември 2020 | 15:08 Прочетена 216 0



Джеръми Лин няма да се присъедини към отбора на Голдън Стейт Уориърс. 32-годишният гард, който игра в китайския Пекин Дъкс през миналия сезон, не е успял да се сдобие навреме с разрешителното от ФИБА и Китай, което му бе нужно за трансфер в НБА. Причината за това е, че офисите на международната централа не работят през уикендите и такъв документ се издава много трудно през почивните дни, съобщава Марк Стайн от New York Times. Джеръми Лин се завръща в НБА



The Warriors' roster is full to start the season, which precludes them from signing-and-waiving Jeremy Lin to obtain his G League rights as they had hoped without making another roster move and incurring a luxury-tax hit — Marc Stein (@TheSteinLine) December 20, 2020 Лин има 480 мача в НБА, като кариерата му започва именно в Голдън Стейт през 2010/11, когато "войните" го привличат като свободен агент. След това играе за Ню Йорк, Хюстън, Лейкърс, Шарлът, Бруклин, Атланта и Торонто, записвайки общо средно по 11.6 точки и 4.3 асистенции. Има шампионски пръстен с Раптърс от титлата им през 2019-а. През миналия сезон той оставяше по 22.3 пункта, 5.7 борби и 5.6 завършващи подавния с Дъкс в Китай.

Вместо него, ръководството на Уориърс е решило да привлече новобранеца Илайджа Пембъртън, като той ще стане част от дъщерния тим на ГСУ - Санта Круз Уориърс, какъвто беше първоначалният план с Лин.

