Пирло: Това е Ювентус, който искам да виждам

Наставникът на Ювентус Андреа Пирло изрази задоволството си от играта на своя тим при убедителната победа с 4:0 над Парма.

"Кристиано Роналдо беше много ядосан на себе си, след като пропусна дузпа в миналия мач, но за щастие нямаше много време да мисли за това и веднага получи шанса да покаже колко много обича да вкарва голове. Не бяхме доволни от резултата в сряда, но представянето ни тогава беше добро. В двубоя с Парма искахме да си върнем загубените срещу Аталанта точки и мисля, че го постигнахме. Тази вечер видях този Ювентус, който искам да гледам.



Ювентус и Роналдо отвяха Парма и погледнаха към върха (видео)

Нуждаехме се от този мач, а нашите нападатели - Роналдо и Алваро Мората, имаха нужда да се върнат към головете. Налагаше се да работим като колектив, а Аарън Рамзи също направи много добър мач. Лека-полека доближаваме това, което всички ние искаме - не само аз, но и играчите. Харесва ми високата преса, когато опонентът владее топката. Можем бързо да си я върнем, а това ни позволява да контролираме двубоя. Момчетата започват да схващат това и се подобряваме с всеки мач.

All the points from #ParmaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve