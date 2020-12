Зимни спортове Швейцария спечели отборния спринт при жените в Дрезден 20 декември 2020 | 14:38 Прочетена 53 0









Лауириен ван дер Грааф и Надине Фендрих победиха с време от 16:38.34 минути.



Преди последната 12-а обиколка от 650 метра Фендрих изоставаше с около 2 секунди от рускинята Наталия Непряева, но с много силно каране на финалната права изпревари съперничката си, за да донесе първи успех на Швейцария в отборен старт при дамите от Световната купа. Първият отбор на Русия (Юлия Ступак и Наталия Непряева) завърши на второ място на 0.32 секунди, а третата позиция остана за Словения (Ева Уревц и Ана-Мария Лампич) на 1.12 секунди.

View this post on Instagram A post shared by Swiss Cross-Country Team (@swisscrosscountryteam)

Първият тим на САЩ, първият тим на Чехия и вторият отбор на Швейцария също намериха място в челната шестица.



С победата си в днешния старт Надине Фендрих увеличи аванса си на върха в Световната купа в дисцпилината спринт. Швейцарката има 201 точки. Втора със 187 точки е Лампич, а трета със 144 е Непряева.



