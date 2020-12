Арнд Пайфер спечели първия масов старт за сезона в СК по биатлон

Арнд Пайфер (Германия) триумфира в първия за сезон в Световната купа по биатлон масов старт на 15 километра за мъже в Хохфилцен, Австрия.

Германецът стигна до своята първа победа за сезона след перфектна стрелба и много умна атака срещу Мартин Понсилуома (Швеция) 250 метра преди финала, като в крайна сметка триумфира с преднина от 1.3 секунди пред своя конкурент, който направи една наказателна обиколка. Трети на финала пристигна Тарей Бьо (Норвегия), който също изпусна една мишена, но направи много силни последни три километра, в които изпревари Бендикт Дол (Германия) и Емилиян Жаклен (Франция).

