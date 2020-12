Зимни спортове Ледецка хвърли нова бомба в СК по ски алпийски дисциплини 20 декември 2020 | 13:38 - Обновена Прочетена 232 0



Чехкинята Естер Ледецка, записа изненадваща победа в супер гигантски слалом валиден за Световната купа по ски алпийски дисциплини, който се проведе във Вал д‘Изер, Франция. За изненадващата олимпийска шампионка в дисциплината от 2018 година, това е едва втора победа в СК и първа такава в супер гигантския слалом. Предишната бе в първото спускане в Лейк Луис, Канада през декември 2019 година. The only SuperG victory for @LedeckaEster has been JUST at Olympics.. and she now confirmed herself in World Cup! Stunning Ester! #fisalpine pic.twitter.com/Yt12QyiUTn — FIS Alpine (@fisalpine) December 20, 2020 Четирикратната носителка на кристалния глобус в паралелните дисциплини в СК по сноуборд, направи поредното си фамозно спускане и премина коварното френско трасе за 1:24.64, с което завърши на само 0.03 пред победителката от петъчното спускане във Вал д‘Изер – Корин Зутер (Швейцария). Трета в днешния ден остана носителката на големия кристален глобус за миналия сезон Федерика Бриньоне (Италия), която завърши на 0.35 от първото място. Super-g Val D’Isere podium looks like this, and this a pretty awesome podium!

2018 Olympic super G champion @LedeckaEster

2019/20 SuperG globe winner @CorinneSuter

2019/20 Overall globe winner @FedeBrignone #fisalpine pic.twitter.com/WSlm25BUdR — FIS Alpine (@fisalpine) December 20, 2020 За Бриньоне, днешният старт бе изключително важен, тъй като след тежкото си падане в петъчния старт тя пропусна вчерашното второ спускане заради натъртвания, но показа своята класа и записа най-доброто представяне за Скуадрата днес. Тъй като това е първият старт в дисциплината супер гигантски слалом за сезон, челото в класирането за малки глобус отговаря на това от днешното състезание. В битката за големия глобус водач продължава да е Петра Влъхов (Словакия), която днес завърши на шеста позиция и добави нови 40 точки към своя актив. По този начин той набъбна на 465 и осигури преднина от 138 пред Мишел Гизин (Швейцария), докато трета с 323 пункта е Марта Басино (Италия). Следващият старт валиден за Световната купа при дамите ще е дисциплината гигантски слалом в Земеринг, Австрия на 28 декември от 11:00 часа българско време.

