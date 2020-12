ММА Марчин Тибура нокаутира Грег Харди UFC Fight Night 183 (видео) 20 декември 2020 | 10:54 - Обновена Прочетена 99 0



Марчин опитваше да пренесе боя на земята, но Харди се защитаваше. След края на първия рунд се видя, че Харди диша тежко и беше изразходвал цялата си енергия. Във втория рунд Марчин успя да пренесе битката на земята, където вкара здрав граунд енд паунд на Харди. Грег не знаеше какво да прави и беше в глуха защита, а рефера се смили над него и спря боя.

