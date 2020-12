Моторни спортове Латвала е новият шеф на Toyota във WRC 20 декември 2020 | 10:15 Прочетена 78 0



Бившият вице-шампион в Световния рали шампионат (WRC) Яри-Мати Латвала ще ръководи отбора на Toyota през настоящата кампания, като наследяван а поста своя сънародник Томи Макинен, който се оттегли след втората поредна титла при пилотите за японския производител. Jari-Matti Latvala, the most experienced driver in WRC history, is appointed Team Principal of the Toyota GAZOO Racing World Rally Team ahead of the 2021 season.



Read more: https://t.co/dcrAaYP5JX#Toyota #YarisWRC #ToyotaGAZOORacing #WRC pic.twitter.com/eQdv6eqfu8 — Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) December 18, 2020 В ръководния екип на финландецът участие още ще вземат Юичиро Харуна (директор на проекта), Кай Линдстрьом (спортен директор) и Уил Фоулър (технически директор). Пилоти на японската марка и през 2021 година ще са Себастиен Ожие, Елфин Евънс, Кале Рованпера и Такамото Кацута, който за разлика от 2020, през 2021 ще има пълна програма с четвъртия заводски Yaris. We’re excited to have @TakamotoKatsuta with us again in 2021 for a full season in the #YarisWRC!



Taka will also benefit from the guidance and experience of our test driver Juho Hänninen during every event.



Read more: https://t.co/8FQFlbEK9n#ToyotaGAZOORacing #WRC pic.twitter.com/JwQOX6ZYZZ — Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) December 18, 2020 Латвала, който завърши втори във WRC през 2010, 2014 и 2015, се присъедини към Toyota при завръщането на японската марка в световния шампионат през 2017 година, като направи много силно впечатление, завършвайки втори в Монте-Карло и първи в едва втория старт за сезона в Швеция. Той прекъсна участието си като пилот през тази година, след като идването на Ожие в състава, не остави място за него, но въпреки това остана като посланик на марката. TGR WRC Challenge Program driver @TakamotoKatsuta ended the season in style with victory in the Power Stage at Monza - here’s a look back at his weekend! #Toyota #YarisWRC #ToyotaGAZOORacing #WRC #ACIRallyMonza pic.twitter.com/3aWyoA3giX — Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) December 11, 2020 „Наистина се чувствам горд, че ще заема тази позиция в отбора, благодаря за гласуваното доверие от Акио Тойода (президент на Toyota). Нямам търпение да продължа работата, която започнахме с Томи, в която бяха част от самото начало като пилот. Сега като ръководител ще трябва да гледам по-голямата картинка, аз ще трябва да мотивирам всички в отбора да работят заедно за да постигнем желаните резултати. Това е ново предизвикателство за мен, но го посрещам с отворени ръце. Томи свърши страхотна работа, построявайки отбора от нулата до тази успешна операция през последните година. Винаги обаче може и по-добре и искам да използвам наученото от мен през годините като пилот и заедно с всички в моя екип да направи този отбор дори по-успешен. Сезон 2021 ще започне скоро, нашият пакет е готов, с една надеждна, бърза кола и много силен пилотски състав. Всички знаят какво е нужно за добро представяне в Монте-Карло през януари“, коментира Латвала. Сезон 2021 във WRC стартира между 21 и 24 януари с легендарното рали Монте-Карло.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

