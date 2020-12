ММА Стивън Томпсън изнесе лекция на Джеф Нийл (видео + снимки) 20 декември 2020 | 09:56 - Обновена Прочетена 112 0



копирано





Битката между двамата продължи всичките 5 рунда и протече изцяло под диктовката на Томпсън. Нийл не успя да намери отговор за неудобния стил на "Wonderboy" и не направи нищо, което да запомним в тази битка. В първия рунд след неволен сблъсък на главите двамата получиха аркади над окото.



Като цяло всички рундове бяха идентични и във всеки от тях Томпсън държеше Нийл на дистанция със своите ритници. Стивън беше много по-бърз от Нийл и успяваше да скъси дистанцията и да му вкара удари, след което го държеше далеч от себе си.



Няколко пъти Нийл успя да скъси дистанцията и да влезе в клинч с Томпсън, но не постигна нищо с това. Лекцията на Томпсън продължи всичките 25 минути и след тях съдиите отсъдиха победа с доминантно решение за бившия претендент - (50-45, 50-45, 50-45).

View this post on Instagram A post shared by Live UFC Updates (@liveufc_updates)

С тази победа Томпсън навлезе в серия от 2 поредни победи, а Нийл от своя страна губи серия от 7 поредни победи и за първи път губи в UFC. В интервюто след боя Стивън се закани, че през 2021 година ще стане шампион. Той предизвика Хорхе Масвидал на реванш. mma.bg Бившият претендент за титлата на UFC в полусредна категория Стивън Томпсън записа една от най-добрите си победи в октагона. 37-годишния ветеран оглави UFC Fight Night 186, което се проведе в Лас Вегас. Негов съперник беше Джеф Нийл.Битката между двамата продължи всичките 5 рунда и протече изцяло под диктовката на Томпсън. Нийл не успя да намери отговор за неудобния стил на "Wonderboy" и не направи нищо, което да запомним в тази битка. В първия рунд след неволен сблъсък на главите двамата получиха аркади над окото.Като цяло всички рундове бяха идентични и във всеки от тях Томпсън държеше Нийл на дистанция със своите ритници. Стивън беше много по-бърз от Нийл и успяваше да скъси дистанцията и да му вкара удари, след което го държеше далеч от себе си.Няколко пъти Нийл успя да скъси дистанцията и да влезе в клинч с Томпсън, но не постигна нищо с това. Лекцията на Томпсън продължи всичките 25 минути и след тях съдиите отсъдиха победа с доминантно решение за бившия претендент - (50-45, 50-45, 50-45).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 112

1