Бокс Канело Алварес хвърли здрав бой на Калъм Смит и го свали от трона в супер средна категория 20 декември 2020 | 07:58 Прочетена 551 0



Срещата започна с няколко проучвателни рунда, в които и двамата боксьори бяха внимателни и не бързаха да атакуват. Смит разчиташе на дългите си ръце и на прави удари, но Канело бе боксьорът, който вкарваше повече и по-силни удари.



В четвъртия рунд мексиканецът постепенно започва да увеличава темпото и за пръв път се видяха признаци, че Смит е разклатен.



Въпреки това в следващия рунд британецът излезе доста мотивиран и вкара няколко доста добри удара, като този път рундът отиде на неговата сметка.

Callum Smith had to laugh after Canelo dodged his punches in the 12th Round pic.twitter.com/vXnfMZSBYE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Алварес обаче бързо си върна инициативата. Седмият рунд ще се запомни с мощен ъпъркът в брадичката на Смит. В следващите два рунда британецът все по-често се озоваваше в трудни позиции до въжетата, а след поредната добра комбинация на Канело, по лицето на Смит се появи и кръв. Той бе силно разклатен, но отново намери сили да остане на крака.



В последните три рунда на ринга имаше само един боксьор и това бе Алварес, който правеше всичко възможно, за да нокаутира съперника си. Смит обаче по чудо оцеля след канонадата от удари, които пое и издържа до финалния гонг в мача.



Така победителят трябваше да бъде определен от съдиите, но за всички бе ясно, че това категорично е Канело Алварес, който спечели с единодушно решение по точки (119-109, 119-109, 117-111). Така той записа 54-ия си успех на професионалния ринг и се окичи с поясите на WBC, WBA и The Ring.

