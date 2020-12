Милан остана без още един нападател за мача със Сасуоло

Продължават проблемите в атака за наставника на Милан Стефано Пиоли. След като вчера голмайсторът на тима Златан Ибрахимович получи нова травма, днес неговият заместник в нападение Анте Ребич не попадна в групата на "росонерите" за утрешното гостуване на Сасуоло. Самият Пиоли призна по време на своята пресконференция, че хърватският национал се контузил в двубоя с Дженоа (2:2) и не е тренирал наравно със своите съотборници оттогава насам.

Така на мястото на Ребич в състава беше повикан 17-годишният Емил Робак, който няма изигран официален мач за отбора. Останалите нападатели на разположение на Пиоли са младите Рафаел Леао, Лоренцо Коломбо и Даниел Малдини. Извън групата са и другите контузени - Симон Кяер, Матео Габия и Исмаел Бенасер. Така в защита най-вероятно отново ще започне 20-годишният Пиер Калулу.

#SassuoloMilan

The squad for matchday 13! First call-up for Roback



I convocati per la trasferta di Reggio Emilia, prima volta per Roback #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/LZPcsqMKQI