Пиоли: Контузията на Златан е разочароваща, но тя няма да ни навреди

Наставникът на Милан Стефано Пиоли изрази разочарованието си от новата травма на звездата на тима Златан Ибрахимович, но също така добави, че отсъствието на 39-годишния нападател няма да промени атакуващия стил на игра на "росонерите".

"Беше странен ден, тъй като бяхме убедени, че ще се възстанови навреме, за да бъде в състава утре, както и да запише няклко минути, но се случи това. Много съм разочарован заради него, защото той беше толкова нетърпелив да се върне. Той ще се върне по-силен отвсякога, като имаме алтернативи, които могат да играят вместо него. Контузията на Ибрахимович няма да промени нашата трансферна стратегия, въпреки че ако има възможност да бъде подобрен съставът, убеден съм, че клубът ще я проучи.

Планът остава да играем атакуващ футбол. Анте Ребич напоследък не е вкарвал, но това е само защото противниковите вратари правят страхотни спасявания, а и заради известна доза късмет. Аз обаче съм много доволен от неговите принос и движения. Рафаел Леао страдаше от контузия и да прекараш толкова много време извън терена може да се отрази на твоето темпо. Последните му няколко мача не бяха на необходимото ниво. Ребич беше сменен срещу Дженоа, защото имаше прблем в крака. През последните няколко дни той тренираше индивидуално и дано е готов за последната тренировка.

