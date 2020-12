Рилски спортист домакин на групата си във ФИБА Къп, Балкан пътува до Турция

Рилски спортист ще бъде домакин на един от турнирите, които ще приемат групите в първата фаза на европейския клубен турнир ФИБА Къп за новия сезон. В "Арена Самоков" ще се проведат мачовете от група Б на надпреварата в края на януари 2021 година, обявиха от ФИБА Европа. Балкан (Ботевград) пък ще пътува до Истанбул след малко повече от месец.

Here are the confirmed hosts for the #FIBAEuropeCup Regular Season!



Who you got coming out on top?



January 26-29, 2021