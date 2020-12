Вотът на генералните мениджъри: ЛА Лейкърс прави успешна защита на титлата

Огромна част от генералните мениджъри на тимовете в НБА предполага, че Лос Анджелис Лейкърс ще защити титлата си през започващия в сряда нов сезон в Националната Баскетболна Асоциация. Цели 81% от ръководителите на отборите са отбелязали "езерняците" като шампиони за втора поредна година. Втори в подреждането е Лос Анджелис Клипърс с 11% в ежегодния предсезонен вот.

