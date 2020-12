Зимни спортове Федерико Пелегрино спечели спринта в Дрезден 19 декември 2020 | 16:28 Прочетена 88 0



копирано





Пелегрино, световен първенец от Лахти 2017, беше най-бърз на финала с време 2:21.96 минути, записвайки втора победа за сезона.



Втори на 53 стотни от секундата финишира британецът Андрю Йънг, който записа най-доброто класиране в кариерата си и втори подиум за сезона.

View this post on Instagram A post shared by Eurosport Italia (@eurosportitalia)

Руснакът Хлеб Ретивих се нареди трети на 91 стотни от секундата, като изпревари с 28 стотни сънародника си и носителя на големия Кристален глобус за миналия сезон Александър Болшунов.



Финалната шестица допълниха американците Симеон Хамилтън и Кевин Болджър.



Болшунов продължава да води в генералното класиране след 7 от 30 старта с 487 точки, следван от Йохасен Клаебо (Норвегия) с 296 точки и Йънг с 256 точки. Олимпийският вицешампион от Пьончан 2018 Федерико Пелегрино спечели спринта в свободен стил от Световната купа по ски-бягане в Дрезден (Германия).Пелегрино, световен първенец от Лахти 2017, беше най-бърз на финала с време 2:21.96 минути, записвайки втора победа за сезона.Втори на 53 стотни от секундата финишира британецът Андрю Йънг, който записа най-доброто класиране в кариерата си и втори подиум за сезона.Руснакът Хлеб Ретивих се нареди трети на 91 стотни от секундата, като изпревари с 28 стотни сънародника си и носителя на големия Кристален глобус за миналия сезон Александър Болшунов.Финалната шестица допълниха американците Симеон Хамилтън и Кевин Болджър.Болшунов продължава да води в генералното класиране след 7 от 30 старта с 487 точки, следван от Йохасен Клаебо (Норвегия) с 296 точки и Йънг с 256 точки. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 88

1