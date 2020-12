Майкъл Хънтър: Кубрат Пулев казва, че е на 39 години, но изглежда на 45...

Американският боксьорнокаутира Шон Лоджъри в 4-ия рунд в битка от тежка категория, която се проведе тази сутрин в Seminole Hard Rock Hotel and Casino във Флорида (САЩ).

@@@

Малко след двубоя, Хънтър не пропусна да коментира и битката Антъни Джошуа – Кубрат Пулев . Майкъл Хънтър се усъмни във възрастта на бившия претендент за световната титла в тежка категория Кубрат Пулев.

@@@

HUNTER STOPS LAUGHERY...NOW FOR DILLIAN



Heavyweight contender @MichaelHunterII stops Shawn Laughery in the 4th - flooring his man twice on the way



He immediately called out @DillianWhyte in the post-fight interview stating that was the fight he wanted#HunterLaughery pic.twitter.com/8Wd88UIOLQ