Легрейд не остави шанс на конкуренцията в преследването в Хохфилцен

Стурла Холм Легрейд записа своята трета победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира в преследването на 12.5 километра в Хохфилцен, Австрия. Here come the penalty loops!



Watch the men's pursuit LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7qH9rihmni — IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2020 Норвежецът, който потегли първи след победата си в спринта в четвъртъка, свали 19 от 20-те си мишени на стрелбището, с което триумфира с 8.5 секунди пред световния шампион в дисциплината от тази година Емилиян Жаклен (Франция), който записа перфектна стрелба и се изкачи с шест места спрямо спринта. Трети в днешния ден завърши Йоханес Тингнес Бьо (Норвегия), който имаше великолепен дуел с Жаклен по последната обиколка, но трите наказателни обиколки, които той бе направил му попречиха да отговори на атаката на френския състезател по голямото изкачване малко преди финала. Sturla Holm Laegreid doubles up and wins the first World Cup pursuit of his career!



You can rewatch the entire competition https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/X0cudlXfRC — IBU World Cup (@IBU_WC) December 19, 2020 Най-голям прогрес спрямо класирането си в спринта през днешния ден направи Антонен Гигона (Франция), който потегли 43-ти, но благодарение на перфектната си стрелба завърши на 16-та позиция. На другия фронт бе Юлиан Еберхард (Австрия), който потегли 10-ти, но финишира едва 38-ми след общо седем пропуска. След края на днешното състезание водач в генералното класиране с актив от 392 точки продължава да е Йоханес Тингнес Бьо, следван от Легрейд с 335 и Йоханес Дале (Норвегия) с 314. В битката за малки глобус в дисциплината преследване водач със 142 пункта е Жаклен, следван от днешния победител Легрейд със 141 и по-малкия от братята Бьо със 139. Следващият старт от програмата на Световната купа при мъжете е масовият старт на 15 километра, който ще се проведе утре от 13:00 часа българско време отново в Хохфилцен. В него няма да има българско участие.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 153

