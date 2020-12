Усик: Все още искам да се бия с Антъни, но мога и да отстъпя реда си, за да видим битка Джошуа – Фюри

Задължителният претендент на WBO в тежка категория Александър Усик е готов да обсъди всяко предложение, което да го накара да отстъпи реда си, за да позволи обединителен двубой между шампиона на WBO, IBF, WBA (супер) и IBO Антъни Джошуа и шампиона на WBC Тайсън Фюри.По-рано този месец Джошуа запази титлите си след като нокаутира задължителния претендент на IBF Кубрат Пулев

„И четирите колана може да се окажат в ръцете на един човек. Такава възможност може да възникне веднъж в живота. Всички трябва да говорим и да общуваме, за да се стигне до обединителен двубой, защото е наистина голямо събитие,“ заяви Александър Усик.

„Все още искам да се бия с Антъни Джошуа за титлата. Има много фактори, за да състои тази битка. Моят тим, всички участници и всички заинтересовани страни вече работят по нея. Но все още има много хора, които желаят да се бият с него също като Тайсън Фюри“, добави Усик.

