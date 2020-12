София Годжа спечели второто спускане във Вал д‘Изер

София Годжа (Италия) записа своята първа победа за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини след като триумфира във второто спускане във френския зимен център Вал д‘Изер.

Олимпийската шампионка в дисциплината от игрите в Пьончан 2018 записа време от 1:44.70, с което остана на 0.24 пред победителката от вчерашното първо спускане Корин Зутер (Швейцария). Така двете на практика размениха своите позиции, докато трета отново остана американката Брийзи Джонсън, която завърши с изоставане от 0.27 спрямо Годжа.

Same happy faces but different winner

@goggiasofia

@CorinneSuter

@_BreezyJohnson

Congrats girls!! #fisalpine pic.twitter.com/w2y87mZlVH