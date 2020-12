Канело и Калъм Смит с равно тегло преди битката си в Сан Антонио (видео + снимки)

Мексиканската звездаи британецътминаха през кантара преди предстоящия си двубой за световните титли на WBA (супер) и WBC в супер средна категория (до 76, 2 кг), който ще се проведе тази вечер в Alamodome в Сан Антонио (САЩ).

Канело тежеше 76, 2 кг., Смит също бе 76, 2 кг.

168 Lb Todo listo para regresar al ring. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith



168 Lb All set to return to the ring. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/a0pY6PEsBJ