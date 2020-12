Малдини иска Папу Гомес в Милан, "Елиът" - не

Техническият директор на Милан Паоло Малдини проявява интерес към възможността да привлече капитана на Аталанта Алехандро Гомес, пише "Гадзета дело спорт".

Както е известно, 32-годишният аржентинец наскоро влезе в конфликт с наставника си Джан Пиеро Гасперини и затова се заговори, че още през януари той може да напусне тима. В негово лице Малдини вижда подходящ заместник на Хакан Чалханоглу, в случай че турчинът откаже да поднови изтичащия си договор с "росонерите". Според изданието обаче клубните собственици от "Елиът" са против подобен трансфер. Причината е, че те не искат да платят 15 млн. евро за футболист, чиято възраст е над 30 години, като предпочитат да инвестират тези средства в млад и обещаващ играч.

