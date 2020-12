Златан получи нова травма, аут е до края на годината

Звездата на Милан Златан Ибрахимович днес се завърна към тренировъчния процес наравно със своите съотборници и в тима се надяваха, че той ще бъде готов за мача със Сасуоло в неделя.

Италианските медии обаче съобщават, че по време на заниманието 39-годишният нападател е получил травма на левия си прасец. Ибрахимович ще премине нови прегледи след не по-малко от 10 дни, което означава, че той със сигурност ще пропусне не само мача със Сасуоло, но и този с Лацио. Шведът е под въпрос и за двубоите срещу Беневенто и Ювентус, които са съответно на 3 и 6 януари.

At the end of training Ibrahimovic felt pain in the left calf. Tests showed a hemorrhagic suffusion in his soleus muscle. He will be tested again in 10 days therefore he is out for the rest of 2020 https://t.co/iIwOBzojj8