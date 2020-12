Италия Италиански легенди започнаха курс за треньорски лиценз 18 декември 2020 | 20:12 - Обновена Прочетена 415 0



копирано

Легендите на италианския футбол Алесандро Дел Пиеро, Кристиан Виери и Даниеле Де Роси са сред редицата бивши играчи, които днес са започнали онлайн курс за придобиването на треньорски лиценз към УЕФА от категория "А", съобщават местните медии. Въпросният курс е предназначен единствено за бивши професионални футболисти с богат опит. Освен Дел Пиеро, Бобо Виери и Де Роси, останалите курсисти са Иняцио Абате, Федерико Балдзарети, Рикардо Монтоливо, Алесандро Матри, Джампаоло Пацини, Давид Писаро, Джанлука Курчи, Даниеле Гасталдело, Масимо Макароне, Марчело Отеро и Стефано Торизи. Ако вземат финалния изпит, те ще могат да водят всички юношески и женски отбори, както и тези до ниво Серия "Ц". Също така потенциалните треньори ще могат да бъдат асистенти в клубовете от Серия "А" и Серия "Б". Becoming a coach in COVID time look at how many familiar faces started the course... via @tuttosport pic.twitter.com/8s0AE0Z4Sr — Around Turin (@AroundTurin) December 18, 2020 0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 415

1