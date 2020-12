Ювентус иска да включи Дибала и Бернардески в сделката за Погба

Ювентус е готов да се откаже от двама от играчите си, за да върне в отбора халфа на Манчестър Юнайтед Пол Погба, твърди ESPN. Според източника торинският клуб иска да включи в сделката нападателите Пауло Дибала, който все още не е подновил договора си, и Федерико Бернардески.

Споразумението на Погба с Манчестър Юнайтед е до лятото на 2022 г., но медиите съобщават за желанието на 27-годишния футболист да напусне английския клуб. През този сезон французинът има 10 мача във Висшата лига, като е вкарал 1 гол.

