Jeremy Lin is finalizing a deal with the Golden State Warriors, pending letter of clearance from Chinese Basketball Association, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2020 Eдин от най-интересните играчи за изминалото десетилетие - Джеръми Лин, се завръща в НБА и облича екипа на Голдън Стейт Уориърс, съобщава Шамс Чарания от "The Athletic". 32-годишният гард е подал заявка за разрешително от Китайската Баскетболна Асоциация, чрез което ще му бъде позволено да напусне вече бившия си тим Пекин Дъкс. Лин планира да се присъедини временно към дъщерния отбор на ГСУ - играещия в Джи Лигата Санта Круз Уориърс, чрез който да възвърне формата си за НБА. Лин има 480 мача в НБА, като кариерата му започва именно в Голдън Стейт през 2010/11, когато "войните" го привличат като свободен агент. След това играе за Ню Йорк, Хюстън, Лейкърс, Шарлът, Бруклин, Атланта и Торонто, записвайки общо средно по 11.6 точки и 4.3 асистенции. Има шампионски пръстен с Раптърс от титлата им през 2019-а. През миналия сезон той оставяше по 22.3 пункта, 5.7 борби и 5.6 завършващи подавния с Дъкс в Китай. 0



