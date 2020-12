Италия Ибра: Можеш да опитомиш лъв, но не и Златан, 100% бих унищожил Кинг Конг 18 декември 2020 | 19:11 - Обновена Прочетена 361 0



Звездата на Милан Златан Ибрахимович даде любопитно интервю пред сайта на УЕФА. Нападателят обсъди своето футболно дълголетие, а също така даде мнението си за някои съревнования със свое участие. "Аз съм на 39 години и с постигнатото от мен вече не съм длъжен да работя, но все още имам страст към това, с което се занимавам. Никога не се задоволявам и винаги искам повече. Не виждам много играчи на моята възраст, които са се представяли или които все още се представят така, както аз го правя. Когато даден футболист навърши 30 години, той лека-полека понижава нивото си и в крайна сметка се отказва. Точно тогава обаче аз започнах да ставам все по-добър. Чувам как американските спортисти харчат над 1 млн. долара, за да се поддържат във форма. Аз съм на 39 години и съм във форма. Играя на най-високо ниво и нищо не харча, за да бъда във форма. Тайната не е в това колко харчиш, а е в главата ти - колко много го искаш и какво си готов да пожертваш. Това е тайната. Става въпрос за характера, а той няма цена. Zlatan Ibrahimovic spoke to UEFA: "I’m 39 and with what I have done, I have no obligation to work anymore, but I still have this passion for what I’m doing. I’m never satisfied, and I always want more." pic.twitter.com/fcTN5cul2W — Milan Reports (@MilanReports) December 18, 2020 Бих искал да имам мозъка на Златан в 25-годишно тяло. Сега се изтощавам по-бързо в сравнение с предишните години. Спя много, защото трябва да се възстановявам повече. Преди може би ми отнемаше един ден, за да се възстановя и да се чувствам добре и наистина свеж. Сега за тази цел се нуждая от два-три дни, което е нормално за моята възраст. Ще играя на високо ниво, докато мога да го правя. В деня, в който спра да се представям добре, повече няма да играя, защото трябва да се чувствам жив. Трябва да чувствам, че допринасям с нещо. Не искам да бъда облагодетелстван заради това, че съм на 39 години, и да ми казват неща от сорта на "хей, забави темпото". Не, аз искам да съм от световна класа и да ме сравняват с всеки друг, защото така аз изисквам от себе си дори повече. Ibra:"I hear athletes from the US say that they spent more than 1M dollars to keep in shape. I am 39. I am in shape. I perform at the highest level. I spend 0 to stay in shape. The secret is not how much you spend, it's in your head and how much you want to sacrifice." — Milan Reports (@MilanReports) December 18, 2020 Кой би играл и на 50 години - Златан или Джанлуиджи Буфон? Буфон, за него това е лесно - просто трябва да стои на едно място и да блокира удари. Аз трябва да се движа, да създавам опасности, да мога да стрелям и да се боря със защитниците. Затова той най-вероятно може да продължи за по-дълго, без наистина да е във форма, но аз няма да му се дам. В моя дрийм тийм кой ще изпълнява дузпите - Златан или Лионел Меси? 100% аз, защото ще съм капитанът на този отбор. Аз ще решавам кой ще бие дузпите. Аз бих бил първите три, а след това бих му дал една. След това бих изпълнил още три и тогава бих му дал и на него една. Who's less likely to be tamed? Zlatan or a lion?



Ibra: "Zlatan, 100%. You can tame a lion, but you cannot tame Zlatan. It’s a different animal." — Milan Reports (@MilanReports) December 18, 2020 Кой е с по-добрите татуировки - Златан или Дейвид Бекъм? Всичките ми татуировки са на гърба ми. Това е така, защото не мога да ги виждам и няма да ми омръзнат. Ако можех да ги виждам всеки ден, щеше да ми писне от тях. Мисля, че засега съм спрял с татуировките - вече нямам място на моя гръб. Краката ми не ги пипам, защото за мен те са дарове. Що се отнася до предната част на тялото ми, не искам да правя нищо. Кой остарява по-добре - Златан или Бенджамин Бътън? Аз го правя по-добре, защото съм живо доказателство. Бенджамин Бътън е просто измислица. Аз съм перфектният профил за този филм. Аз правя истинския филм, а Бенджамин Бътън беше филм за киното. Кой би победил на канадска борба - Златан или Кинг Конг? 100% бих унищожил Кинг Конг. Кой е по-малко вероятно да бъде опитомен - Златан или лъв? 100% Златан. Можеш да опитомиш лъв, но не можеш да опитомиш Златан. Той е различно животно", заяви Ибрахимович.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

