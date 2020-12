НБА Пол Джордж: Антъни Дейвис искаше да дойде в Индиана 18 декември 2020 | 18:12 - Обновена Прочетена 49 0



Звездата на Лос Анджелис Клипърс Пол Джордж отново се нахвърли върху ръководството на бившия си тим Индиана Пейсърс. Крилото разкри нови детайли около напускането си през 2017-а, като един от тях е свързан с провален трансфер на настоящия шампион с ЛА Лейкърс Антъни Дейвис в Индиана "Тогава той беше в топ 3 на най-добрите играчи в НБА. Опитвах се да докарам това тежко крило в Индиана. Той също изявяваше желание да дойде. Споделих идеята си на хората от ръководството, но те я отхвърлиха. Този играч беше Антъни Дейвис. Двамата с него си бяхме говорили достатъчно и знаех, че той иска да дойде в Инди, защото е близо до родното му място - Чикаго. Оправдаха се, че сме отбор с малък пазар и такива неща. Вместо това ми предложиха да привлекат две имена, но аз им казах, че няма как да спечелим с тях. Обадих се на агента си и го попитах "Човече, какво правя тук?", каза Джордж в интервюто си за подкаста "All The Smoke". "It was AD. Me and AD talk. AD wanted to come to Indy, it was close to Chicago.”



Paul George on recruiting Anthony Davis to the Indiana Pacershttps://t.co/IET9VjHFnR — Clippers Nation (@ClipperNationCP) December 18, 2020

30-годишното крило, което наскоро бе наградено с нов максимален договор от Клипърс, бе изпратено в Оклахома през лятото на 2017-а, а в негова замяна Пейсърс получиха Виктор Оладипо и Домантас Сабонис. 30-годишното крило, което наскоро бе наградено с нов максимален договор от Клипърс, бе изпратено в Оклахома през лятото на 2017-а, а в негова замяна Пейсърс получиха Виктор Оладипо и Домантас Сабонис. 0



