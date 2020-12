Капитанът на Борусия Мьонхенгладбах продължи договора си

Борусия Мьонхенгладбах се договори за двугодишно продължаване на договора с капитана Ларс Щиндл, съобщи клубът от Бундеслигата, като в същото време запази дългогодишния си защитник Тони Янчке.

"Много сме щастливи, че ще имаме Ларс в Борусия още две години. Той е отличен изпълнител, лидер и ръководител на нашия отбор", заяви спортният директор Макс Еберл.

Marco #Rose: "@tonyjantschke and @stindl28 are very important players for #Borussia. Their voices carry a lot of weight both on and off the pitch. We're delighted that they have both extended their contract."#DieFohlen #BMGTSG pic.twitter.com/2N35l5lYl1