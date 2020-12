Зимни спортове Екхоф спечели спринта при дамите в Хохфилцен, Тодорова остана 29-та 18 декември 2020 | 16:46 - Обновена Прочетена 339 0



Тирил Екхоф (Норвегия) записа своята втора победа от началото на сезона в Световната купа по Биатлон, след като триумфира в спринта на 7.5 километра от втория уикенд в Хохфилцен, Австрия. New day, new Norwegian podium sweep! @TirilEckhoff wins the women's sprint in Hochfilzen! @NSSF_Biathlon



Tiril Eckhoff

Ingrid Landmark Tandrevold

Marte Olsbu Roeiseland



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/5aAqIDPbXM — IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2020 Норвежката, за която това е общо 15-та победа в кариерата, направи един пропуск при стрелбата си от положение легнал, но все пак благодарение на силното си ски бягане триумфира със 7.6 секунди пред своята сънародничка Ингрид Ландмарк Тандреволт, която свали всичките 10 мишени. Трета на 24.6 секунди от победителката остана друга норвежка, Марте Олсбу Рьозеланд, която изпусна една мишена при първата си визита на огневия рубеж. It's starting to feel a lot like groundhog in Hochfilzen - @TirilEckhoff, Tandrevold and Roeiseland are leading in the finish. Are we going to see another @NSSF_Biathlon sweep?



Watch the women's sprint from #HOC20 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Y1eGRkkvZq — IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2020 От българските най-добре се представи Милена Тодорова, която направи по една грешка при двете си стрелби, но все пак завърши на 29-та позиция с изоставане от 1:28.5. българката завърши точно пред Лиза Витоци (Италия) и победителката от първия спринт в Австрия преди седмица Дзинара Алимбекова (Беларус), като и двете направиха по три грешки при стрелбите си. Другите родни представителки Даниел Кадева и Мария Здравкова също допуснаха по две грешки, но заради по-слабото си бягане останаха съответно 91-ва и 97-ма. Roeiseland, Eckhoff and Knotten have all been on the podium already this winter - is this the day Ingrid Landmark Tandrevold gets her first Top 3 result of the winter, too?



Watch the women's sprint from #HOC20 live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/olMicaUd9G — IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2020 С днешното си окупиране на подиума, женският състав на Норвегия почти повтори постижението на мъжките си съотборници от вчера, когато те завършиха на първите четири позиции в спринта. След края на днешния ден лидер в генералното класиране продължава да е Рьозеланд с актив от 319 точки, следвана от Хана Йоберг (Швеция), която днес остана шеста с 297 и Алимбекова с 275. В битката за малкия глобус в дисциплината лидер също е Рьозеланд със 188 точки, отново пред Йоберг със 170 и днешната победителка Екхоф със 148. Програмата на последния кръг от Световната купа по биатлон преди паузата за Коледа и Нова година продължава в утрешния ден с преследванията при мъжете и жените. Мъжкият старт на 12.5 километра е от 14:00 часа българско време, докато женският такъв на 10 километра е от 16:00 часа.

