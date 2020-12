Дибала: Отначало помислих, че интересът на Юве към мен е шега

Нападателят на Ювентус Пауло Дибала отговори на редица въпроси за себе си, отправени от малки привърженици на тима.

"Изживял съм много приятни моменти с Ювентус. Вкарах първия си гол за клуба още в моя дебют. Беше наистина уникално да дойда в Ювентус и да нося тази фланелка за първи път. Следващите ми цели са много, първата е Суперкупата срещу Наполи. Какво си помислих, когато от Ювентус ми се обадиха за първи път? Веднага попитах дали това е шега. Имаше и други отбори, които се бяха свързали с мен, но веднага казах на агента ми да приключи с останалите контакти и да изслуша единствено Ювентус.

