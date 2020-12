НБА Юта Джаз привлече бивш гард на Далас 18 декември 2020 | 16:37 Прочетена 176 0



Yogi Ferrell is reportedly headed to Utah. pic.twitter.com/IgNEKnf1MZ — NBA TV (@NBATV) December 18, 2020

Юта Джаз тихомълком си осигури още едно попълнение към своя състав. Договор с "джазмените" е подписал свободният агент Йоги Феръл, който за последно защитаваше емблемата на Сакраменто Кингс, информира Шамс Чарания от "The Athletic".183-сантиметровият гард изигра 50 мача през миналия сезон с "кралете", в които се разписа със средно по 4.4 точки в много лимитарана роля. Феръл блесна с изявите си в Лигата с отбора на Далас Маверикс преди 3 години, когато бележеше по 11.3 точки и добавяше по 4.3 асистенции във втората половина на сезон 2016/17.



