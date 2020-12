Треньорите в НБА отново ще могат да оспорват решенията на съдиите

Старши треньорите в Националната баскетболна асоциация ще продължат и в бъдеще да имат правото да оспорват по едно съдийско решение на мач, съобщи лигата. "Чалъндж" правилото бе въведено през миналата година с изпитателен период от една година. След изтичането Комитетът по състезанията към НБА предложи на Борда на директорите да гласува постоянното приемане в правилника му.

NBA governors vote to keep the coach's challenge. Coaches challenged 700 calls last season, including the playoffs. Calls were overturned 308 times, or a rate of 44%. Also coming: Game-night rosters go to 15.@bytimreynolds

