Килде с първа победа за сезона в СК по ски алпийски

Носителят на големия кристален глобус в Световната купа по ски алпийски дисциплини за миналия сезон Александър Аамод Килде (Норвегия) спечели супер гигантския слалом във Вал Гардена (Италия), като по този начин записа своята първа победа за новия сезон.

Норвежецът премина трасето за 1:26.29, като така остана на 0.12 пред победителя от първото супер-г за сезона Мауро Кавицел (Швейцария), който днес кара с фрактура в своята лява ръка след инцидент в спускането във Вал д‘Изер миналата седмица. Трети на подиума завърши Шетил Йенсруд (Норвегия), който завърши на 0.21 зад своя сънародник.

What a podium in Val Gardena!#MauroCaviezel sneaks in between the two Attacking Vickings @AleksanderKilde and @Kjansrud! #fisalpine @skiworldcup pic.twitter.com/uD82dydqdi