Шалке уволни Мануел Баум и върна Хууб Стевенс

Шалке уволни старши треньора Мануел Баум и отново назначи ветерана Хууб Стевенс на негово място. "Кралскосините" са в безпрецедентната в историята на клуба серия от 28 мача в Бундеслигата без победа, като от началото на този сезон са взели само 4 точки от 12 мача. В сряда Шалке отстъпи с 0:2 на Фрайбург у дома, което се оказа последен мач за Баум начело на тима.

Manuel #Baum has been relieved of his duties as head coach