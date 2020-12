НБА Стеф Къри загря с още 29 точки преди сблъсъка с Дюрант и Нетс 18 декември 2020 | 14:58 Прочетена 71 0



29 points (16 in 3Q) for @StephenCurry30!



29 PTS | 6 REB | 3 STL | 6 3PM pic.twitter.com/3SNAY0O4QB — NBA (@NBA) December 18, 2020 Къри реализира 29-те си точки при стрелба 9/23 от игра и 6/13 от тройката, добавяйки 6 борби, 3 асистенции и 3 отнети топки за 29 минути игрово време. Уориърс отново не можеха да разчитат на двама от титулярите си - крилото Дреймънд Грийн и центърът Джеймс Уайзмън. Голдън Стейт открива сезона на 23 декември с гостуването си на Бруклин Нетс.



Steph Curry (6 3PM) goes off for 16 of his 29 PTS in the 3Q to propel the @warriors in their #NBAPreseason finale!



Kelly Oubre Jr.: 22 PTS, 4 3PM

Andrew Wiggins: 19 PTS, 3 BLK

