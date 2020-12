Баскетбол Иван Алипиев и Лойола изковаха втора поредна победа в САЩ 18 декември 2020 | 08:50 Прочетена 52 0



Иван Алипиев и Лойола Меримаунт извоюваха втора поредна и общо четвърта победа в клежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници надвиха Ървайн Юнивърсити с 51-48 в мач, изигран в "Герстен Павилион", Лос Анжелис. Баскетболистите на Стан Джонсън имат на сметката си и три загуби. Следващият мач за Алипиев и компания е на 20 декември (неделя), когато ще приемат Калифорния Политехник Стейт.Първото полувреме страдаше от доста ниска резултатност, но все пак на голямата почивка гостите успяха да се откъснат при 21-17. След прекъсването домакините се събудиха и взеха връх в резултата, като до финалната сирена удържаха победата.Алипиев влезе от пейката и се задържа в игра 23 минути. За това време бившият младежки национал регистрира 5 точки, 7 борби и 1 чадър. При стрелбата си крилото бе 1/3 от средна дистанция, 1/4 от тройката и 0/1 от наказателната линия.Демийн Дъглас поведе „лъвовете“ към победата с 18 точки, Илай Скот завърши с 11 и 6 борби.Доусън Бейкър стана най-резултатен за гостите с 12 точки, Колин Уелп финишира с 11 и 19 овладени под двата ринга топки. 0



