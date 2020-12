НБА Гобер отклонил максимален договор от Юта, иска супермаксимален 17 декември 2020 | 19:08 Прочетена 112 0



Rudy Gobert turned down a max contract extension from the Jazz. He wants them to pay him supermax, per @Larsen_ESPN pic.twitter.com/Yecnc7OcJZ — Hoops Supply (@hoopssupply) December 17, 2020 28-годишният французин е в ситуация, подобна на тази на суперзвездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо. Настоящият договор на Гобер изтича през лятото на следващата година, а времето за съгласие между него и Юта изтича. Срокът за подписване на нова сделка е до 21 декември.



So far:



- Rudy Gobert asked the Jazz to fulfill the supermax contract he is eligible for(35% of cap)



- Jazz responded with an offer of the normal max(28% of cap)



- Gobert's camp turned that offer down



- Two sides have 5 days to agree on an extension — Porter Larsen (@Larsen_ESPN) December 16, 2020 През миналия сезон центърът регистрира средни показатели от 15.1 точки, 13.5 борби и 2.0 чадъра на мач. Гобер ще започне своя сезон №8 в НБА, като досега е изиграл общо 474 двубоя в най-силната лига в света, всички от които с екипа на Юта Джаз. Както е известно, неговият съотборник в отбора - Донован Мичъл, подписа нов супермаксимален договор на стойност $195 милиона за следващите пет години през миналия месец.

Центърът на Юта Джаз Руди Гобер е отхвърлил предложение за максимален договор от страна на "джазмените", информира журналистът от ESPN Портър Ларсен. Двукратният носител на приза за "Защитник на годината" не е останал впечатлен от офертата, като вместо това е контрирал с искания за супермаксимална сделка към ръководството на Юта.



