Лапорта: Ще направя всичко по силите си, за да задържим Меси

Кандидатът за клубен президент на Барселона Жоан Лапорта обеща да направи всичко по силите си, за да задържи мегазвездата Лионел Меси на " Камп Ноу " до края на кариерата му. Аржентинецът вече веднъж бе пред напускане през изминалото лято и трансферът в Манчестър Сити все още изглежда възможен през 2021. Причина за недоволството на Меси бе лошото управление на Барса през последните години."Не мисля, че той е взел окончателно решение и смятам, че ще претегли всички опции пред себе си през лятото. Меси обича Барса и съм убеден, че той ще прегледа и нашето предложение. Ако стана президент, ще говоря с него. Честно казано, не мога да си го представя с различна фланелка и ще направя всичко по силите ми, за да не я сменя.Познавам Лео и знам, че той се интересува само от победи, а не от пари. Ако не бе така, кариерата му щеше да тръгне по различен път", каза Лапорта в интервю за Гардиън. "Трябва да положим много усилия, за да продължи тази приказка - Меси и Барса".

