Австриецът Бенямин Карл спечели втория старт за сезона от Световната купа по сноуборд в италианския зимен център Кареца. 35-годишният Карл триумфира в паралелния гигантски слалом, след като в големия финал победи драматично само с една стотна 40-годишния си сънародник Андреас Промегер.

Wow! That’s what racing is all about! Benjamin Karl is back on top of the World Cup podium after edging out his teammate Andreas Prommegger by only 0.01 sec here at PGS World Cup race in Carezza! @WorldCupCarezza pic.twitter.com/azSzMlcb8J